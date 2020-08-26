شكرا لمتابعة خبر عن تقدمات واسعة ومستمرة للجيش بجبهة قانية في البيضاء ..وقائد اللواء 117 مشاة يكشف اخر المستجدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنّت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير مواقع عسكرية استراتيجية جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط خسائر كبيرة وفادحة تكبدتها جماعة الحوثي. وأوضح قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، أن أبطال القوات المسلحة مسنودة برجال المقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع العسكرية والمرتفعات الاستراتيجية في عدة محاور بجبهة قانية، إثر هجوم نوعي نفذه الأبطال بدعم وإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف العميد النقح أن المعارك العسكرية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ما تزال مستمرّة وسط تقدم لأبطال الجيش والمقاومة. مؤكّداً أن جماعة الحوثي تكبّدت خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والمعدّات بنيران أبطال الجيش والمقاومة وبغارات جوية دقيقة وموفقة من طيران التحالف العربي، الذي استهدف المواقع العسكرية والتعزيزات الواصلة لتلك جماعة الحوثي. وأشار قائد اللواء 117 مشاة، إلى أن المعنويات التي يتمتّع بها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية قوية، وأنهم عازمون على مواصلة التقدّم الميداني والعسكري نحو تحرير محافظة البيضاء وكامل تراب الوطن من الحوثيون.

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