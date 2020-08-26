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عدن - ياسمين التهامي - فنانة خليجية شهيرة : “مش لاقية راجل يملى عيني”

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفنانة شمس الكويتية ، بفيديو مفاجئ على متابعيها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ترد فيه على تقدم ثلاثة أشخاص للزواج منها، وسط إغراءات مالية . وسخرت شمس في فيديو لها من أحدهم بعد أن قال لها إنه حاصل على شهادة “بترول” فردت: “واحد قولتله المستوى الفكري لازم يكون متقارب قالي أنا عندي شهادة خريج بترول.. ويش دخل الشهادة في التقارب الفكري.. أنت جاي تتوظف في أرامكو ”. وأضافت شمس: “رسالة لكم أنتم الثلاثة.. أنا ما أبغى أتزوج تعبت من الرفض وتعبت أقول لأ ولكن توصل لمرحلة إن يجيني ناس يقولولي فلان مرسلني مو قولتلك لأ توسط ناس ليش ”. وأكدت شمس أنها لن تقتنع بوساطة أحد لافتًة إلى أنه ليس إنجازًا أن تتزوج المرأة وتُنجب أطفالًا..فالكلاب والقطط في الشوارع يفعلونها وينجبون، إذا فليس إنجازًا للمرأة أن تفعل ذلك، معقبًة: “أنا راضية ينقال عني عانس الفنانة عانس راضية ينقال عني أرملة وكل شي أنا جربت الحياة وتزوجت وتطلقت ورحت وجيت وخلاص أنا مكتفية.. حلوا عني عشان في وجه تاني ما حابة يطلع أنا ما أبغى أتزوج ”.

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