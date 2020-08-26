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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: رجل “محظوظ” ينجو بمعجزة من موت محقق.. وردة فعل “غريبة” بعد تأكده من زوال الخطر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل نشطاء مقطع فيديو على “تويتر” يظهر سيارة شاحنة صغيرة تخرج عن الطريق المخصصة للسيارات وتمر بجانب رجل بسرعة فائقة دون أن تصدمه، رغم قرب المسافة الشديد بينهما. وكشف الفيديو وجود رجل يحمل كيسا صغيرا وعصا ويمشي على الجانب الترابي لطريق السيارات، وفجأة تمر بجانبه سيارة مسرعة لدرجة أن الرجل لم يشعر بمرورها إلا بعد أن تجاوزته بعدة أمتار. وأحس الرجل بخطورة الموقف بعد أن أصبح في مأمن من خطر السيارة، ومع ذلك هرع بالركض بعكس اتجاه السيارة في ردة فعل غريبة رغم تأكده بأن الخطر قد زال.

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