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عدن - ياسمين التهامي - ضاحي خلفان: انتهى اليمن الشمالي من خارطة الدول العربية وكيف انخدعنا طوال هذه السنوات أنه أصل العرب؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان هجوما حادا على الميلشيات الحوثية الإرهابية. ونشر خلفان سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” بدأها قائلا :”في تاريخ اليمن الشمالي..لن يأتي اسوأ من الحوثيين بشرا”. وتابع: ” يا جماعة الخير هؤلاء كتلة بشرية إيرانية الهوى والأهداف والغايات.. الإطاحة بهم فرض.” واضاف:”آعوذ بالله ..كيف ابتلي هذا الجزء من هذا الوطن بهذه النوعية من البشر.. كيف انخدعنا طوال هذه السنوات.. ان اليمن الشمالي هو أصل العرب…وهو مغمور ومطمور بهذة الأشكال من الفرس.” واختتم تغريداته قائلا : “انتهى اليمن الشمالي من خارطة الدول العربية”. كيف انخدعنا طوال هذه السنوات ان اليمن الشمالي هو أصل العرب...وهو مغمور ومطمور بهذه الاشكال من الفرس. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan)

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