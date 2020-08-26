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عدن - ياسمين التهامي - بعد إعلان ‘‘محمد بن زايد’’ التطبيع مع إسرائيل.. أول تحرك لوزير الدفاع الإماراتي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ول تحرك له من إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التطبيع مع إسرائيل، أجرى وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية المزعومة. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فقد أعرب كل من “البواردي” و”غانتس” عن ثقتهما بأن معاهدة السلام بين بلديهما ستعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتابعت الوكالة أن الجانبان عبرا عن قناعتهما بأن هذه المعاهدة “ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه”. وأكدا تطلعهما إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة، حسب نص البيان. وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا قال إن الاتفاق مع الإمارات كان جاهزا قبل عام، لكن إعلانه تأجل بسبب الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، في إشارة إلى أزمة الحكم التي أدت إلى إعادة الانتخابات 3 مرات متتالية. وسبق لقرا أن زار الإمارات في أكتوبر 2018 حين كان وزيرا للاتصالات، وشارك في مؤتمر الاتصالات الذي أقيم في مدينة دبي، وألقى كلمة فيه. وأعلنت الإمارات وإسرائيل قبل أسبوعين عن تطبيع رسمي للعلاقات بينهما، وعزمهما توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدة. وبحسب بيان مشترك، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات. ولم يكن إعلان الإمارات وإسرائيل عن تطبيع العلاقات بينهما سوى تتويج لمقدمات علنية وسرية متتالية في السنوات الماضية للتعاون والتنسيق بين أبو ظبي وتل أبيب في المجالين السياسي والعسكري، فضلا عن مختلف أشكال التطبيع الرياضي والثقافي وغيرهما. المصدر: وطن

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