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عدن - ياسمين التهامي - الفنانة الكويتية ’’أمل العوضي‘‘ في اخر ظهور لها.. شاهد كيف أصبحت بعد انتفاخ وجهها وتغير ملامحها!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الفنانة الكويتية أمل العوضي، يوم الثلاثاء، مؤشرات البحث في موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة بعد تداول مقاطع مصوّرة منسوبة للفنانة الكويتية توضح إجراءها عملية تجميل غيّرت ملامحها تمامًا. وتداول رواد موقع «تويتر»، مقطعًا منسوبًا للفنانة أمل العوضي تظهر فيه بوجه منتفخ تمامًا، وملامح وجه مختلفة، غير أن رواد موقع «تويتر» انقسموا نصفين بعضهم يرى أن الفيديو حقيقي وأن الفنانة أجرت عمليات تجميل أثناء فترة الحجر الصحي، وأخرون يرون أن المقطع المصور لشخصية أخرى. من هي أمل العوضي؟ الفنانة أمل العوضي بدأت حياتها المهنية بالعمل في المجال الإعلامي وهي في السابعة عشرة من عمرها؛ حيث شاركت لفترة بتقديم برنامج «تلفزيون الأطفال» والذي يقدم على تلفزيون الكويت، واختيرت بعدها لتقديم برنامج المسابقات الرمضاني «عينك عالوطن» على تلفزيون الكويت. كما قدمت أمل العوضي برنامج سحوبات مهرجان هلا فبراير، كما شاركت بتقديم حفلاته الغنائية بعامي 2007 و2008. انتقلت بعام 2007 ذلك لقناة فنون وقدمت خلالها برنامجي مسابقات هما «قدها ولا» و«جد ولعب».

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