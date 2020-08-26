شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تحذر من كارثة "غير مسبوقة" في هذه الدولة العربية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة بريطانية تحذر من كارثة "غير مسبوقة" في هذه الدولة العربية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقريرٍ لها، أن سوريا تواجه كارثة غير مسبوقة نتيجة التفشي الكبير لوباء كورونا. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد العاملين الغربيين بالمجال الطبي والذي لم تكشف عن اسمه، قوله: "أعمل في المجال الطبي بسوريا، حيث تتكشف أزمة لا يتم الإبلاغ عنها من (كوفيد-19)". وأضاف: "أنا من جنود الخطوط الأمامية في النظام الصحي وأعمل في مستشفى كبير في سوريا". ونوه إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها بين السكان الذين حطمهم نحو عقد من النزاع والاضطراب الاقتصادي، وقال: "أشعر مع زملائي بالعجز ونتوقع الأسوأ". وأكد أن الممرضين والأطباء يعانون من نقص خطير في المعدات الطبية وأجهزة الحماية الشخصية ومعدات الفحص. وتابع: "تعاني المستشفيات في دمشق وحمص وحلب وبقية المدن من ازدحام شديد ونقص في المعدات البسيطة للتعامل مع وباء ينتشر على نحو واسع وبسبب الحرب الطويلة والتخطيط الفقير وسوء الإدارة". وأشار إلى أن :"عدد المصابين والموتى ازداد بسبب فيروس كورونا بشكل مطرد وأكثر من الأرقام التي تنشرها الحكومة السورية أو منظمة الصحة العالمية". ونوه قائلًا: "نقوم بمعالجة المرضى في غرف وسخة بدون أدوية كافية ومعدات قليلة لحماية أنفسنا، وتعمل مستشفياتنا فوق طاقتها، حيث تمتلئ فيها الأسرة بالمرضى، وتستخدم فيها كل أجهزة التنفس، نحن من تقع عليهم مسؤولية المهمة التي تدمي القلب بعدم إدخال المرضى، لأننا لا نملك ما نقدمه لهم من مساعدة، وكأطباء فهذا أسوأ كابوس". الجدير بالذكر أن مناطق نظام الأسد تشهد انتشارًا غير مسبوق لفيروس كورونا، حيث فقد الأخير السيطرة عليه، وأصبحت مناطقه تسجل يوميًّا عشرات الحالات الجديدة، حيث بلغ عدد المرضى المؤكدين حتى اللحظة 2239 بينها 92 حالة وفاة. المصدر: صحف + وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة بريطانية تحذر من كارثة "غير مسبوقة" في هذه الدولة العربية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.