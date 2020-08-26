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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تتحدى مصر وتلوح بالتدخل العسكري لحسم المعركة (فيديو)

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جديد اب برس

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رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إن جيش بلاده “لن يتراجع” حتى يتم رفع علم السودان في مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر. جاء ذلك في خطاب للبرهان الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، لدى مخاطبته جنود وضباط الجيش بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، شمال العاصمة السودانية. وقال البرهان: “حقنا ما بنخليه (لا نتركه) ولن نتراجع عنه ولن ننساه، حتى يتم رفع علم السودان فى حلايب وشلاتين وفي كل مكان من بلادنا”، حسب وكالة الأنباء الرسمية. وحيا البرهان قوات الجيش السوداني المرابطة حول حلايب وشلاتين وكل الذين يدافعون عن البلاد قائلا: “نحن معكم”. وأشار إلى “الاستهداف الكبير الذي يتعرض له السودان في وحدته وحدوده”، دون توجيه اتهام مباشر لأحد. وتابع: “ظللنا نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) ومحاولة الفتنة بينهما لكننا نقول لهم نحن متحدون ومتماسكون ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته”. وتتوتر العلاقات بين السودان ومصر بين الحين والآخر بسبب قضايا مختلفة، بينها النزاع على منطقة حلايب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي. وتحول خط عرض 22 شمالا، الذي شكّل قاعدة مثلث “حلايب وشلاتين وأبو رماد”، إلى بؤرة نزاع على السيادة بين مصر والسودان على مدار 6 عقود.