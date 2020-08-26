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عدن - ياسمين التهامي - بعد حادثة البحر... السعودية ‘‘أمل الشهراني’’ تنصح النساء السعوديات بفعل هذه الأمور دون خوف! (شاهد)

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جديد اب برس

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السعودية أمل الشهراني النساء والفتيات الى عدم تقليدها في تصرفاتها. وقالت “الشهراني” في فيديو سجّلته وهي تمارس الرياضة في أحد النوادي الخاصة: “أي امرأة تراني الآن .. مو لازم (تفصخين) وتخرجين لممارسة الرياضة في الشارع .. بحجابك تقدرين على ذلك”. وأضافت: “أنتِ جميلة بحجابك ونقابك والمعتقد الذي تؤمني به .. ما عليكِ من أحد .. مو لازم تصيرين مثلي .. بس سوي الشي اللي يناسب صحتك ومبادئك”. وتابعت: “مو لازم جسمك يشوفه العالم عشان تصيرين رياضية . أنا هذا مبدأ اخترته لنفسي .. انتِ ابقي مثلما انتِ جميلة بمبادئك ومعتقدك بس اهتمي بصحتك ولا تفصخين باسم الحرية”.

وقالت الشهراني: “انا ما صرت أحلى ولا حرية لما تفصخت .. ما تغير شيء في حياتي”. وكانت أمل الشهراني تخطت حدود الجرأة قبل يومين وصدمت متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها بشكل مخل على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية . وعلقت أمل الشهراني على صورتها قائلة: “أشعة الشمس هي أفضل دواء”. وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشال ميديا . المصدر: وطن