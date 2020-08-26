شكرا لقرائتكم خبر عن إبنة ‘‘رجاء الجداوي’’ تكشف عن "التصرف الغريب" الذي قامت به والدتها قبل وفاتها! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إبنة ‘‘رجاء الجداوي’’ تكشف عن "التصرف الغريب" الذي قامت به والدتها قبل وفاتها!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​أميرة مختار​ج ابنة الفنانة الراحلة ​رجاء الجداوي​، أنها قررت استمرار فتح الصفحات الشخصية لوالدتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بغرض نشر صورها والدعاء لها بشكل دائم، لافتة إلى أن ذلك ليس له علاقة بفكرة تخليد ذكراها لأن هذا الأمر لم يتم حسمه بعد. وأشارت أميرة فى تصريح خاص لموقع "الفن" إلى أن والدتها قامت بتصرف وكأنها كانت تعرف أن أيامها فى الحياة اقتربت من نهايتها، موضحة :"ماما في آخر يوم رمضان الفائت قررت الاتصال بكل من تعرفه داخل مصر وخارجها لتهنئه بالعيد، واللافت أنها تواصلت مع شخصيات ربما لم تتواصل معهم من سنوات". وأضافت أميرة أنها لم تفهم وقتها السبب في تصرف والدتها رجاء الجداوي وعندما سألت والدتها قالت لها :"وحشوني، وعايزه أسلم عليهم وأسمع صوتهم"، إلا أنه بعد ذلك أصبح واضحاً أنها كانت تودع أحبابها وتتحدث معهم للمرة الأخيرة". وتوفيت رجاء الجداوي في 5 يوليو/تموز الماضي عن عمر يناهز 86 داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى خليفة للعزل الصحي بالاسماعيلية، بسبب مضاعفات اصابتها ب​فيروس كورونا​ اذ استمرت في المستشفى لمدة 43 يوماً كاملاً ولم تستطع الانتصار على الفيروس لتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى. المصدر: موقع الفن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة ‘‘رجاء الجداوي’’ تكشف عن "التصرف الغريب" الذي قامت به والدتها قبل وفاتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.