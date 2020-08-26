شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن " نورا " إبنة الفنان محمد عبده تهين سائقها الخاص لسبب تافه ..شاهد كيف عاقبها والدها بطريقة مفاجئة لم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر حساب قناة “روتانا خليجية” على “تويتر” مقطعاً من مقابلة قديمة أجريت مع فنان العرب محمد عبده وتطرق خلالها إلى حادثة واجهها مع ابنته وقال إنها أهانت سائقاً ذهب ليقلها من المدرسة حتى أنه بدأ يبكي.

واضاف أن نورا كانت تتابع دراستها في المرحلة الإعدادية وان سيارة الأسرة تعطلت ما دفع السائق إلى قيادة سيارة أخرى. وتابع أنها رفضت العودة معه على متنها وتوجهت إليه بكلام مهين، مشيراً إلى أنه أعلمه بما حدث وأنه طلب منه أن يقلها في اليوم التالي ذهاباً لا إياباً.

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وأوضح أنه قرر معاقبتها من خلال الذهاب بنفسه إلى المدرسة وهو يقود سيارة “المقاضي”.

وأوضح أنه خرج من سيارته وجلس على الغطاء ما دفع المعجبين إلى الالتفاف حوله. وأشار إلى أنها حاولت الاختباء قبل أن يرغمها على الصعود إلى السيارة.

وذكر أنه قدم لها هذه النصيحة: “شوفتي الناس أد إيه فرحانين بمحمد عبده؟ ما طالع في السيارة. والله ما طالع فيها. طالع في محمد عبده والانسان من مخمره لا من مظهره. فتواضعي للناس وتعاوني مع الناس وتحلي بأخلاق عائلتك”.