شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الإخوان تتلقى ضربة موجعة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 كشف المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة، وجبهة أبين، محمد النقيب، عن ضربة موجعة تلقتها ميليشيا الإخوان في جبهة أبين .

Advertisements وقال النقيب في تغريدات على حسابه في تويتر، "شهدت جبهة ابين خلال الساعات الماضية تراشق متقطع تتسببه خروقات المليشيات الاخوانية الارهابية وتستخدم فيه الاسلحة الثقيلة والمتوسطة" . وأضاف "تلقت مليشيات الاخوان ليلة امس درس بالغ الثمن مفاده ان تماديها في إختبار ضبط النفس الذي طبقته قواتنا الجنوبية كان موجعا وان اي تكرار لذات التمادي سيقابل بحزم اشد" .. لافتاً إلى أن ميليشيا الإخوان لم تستوعب الدرس كما ينبغي فمازالت مستمرة في توليف عناصر القاعدة وداعش من مراتعها الاخوانية وتحشيدها الى شقرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الإخوان تتلقى ضربة موجعة في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.