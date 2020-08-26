شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 4 حالات في حضرموت وحالتين في العاصمة عدن .



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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة منها حالتين في حضرموت وحالة في شبوة .

واضافت أنه تم تسجيل (6) حالات شفاء منها خمس حالات في تعز وحالة في حضرموت .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة (1930) منها (560) وفاة و(1097) شفاء