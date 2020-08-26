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الزبيدي يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الوضع السياسي في مشاورات إتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

الزبيدي يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الوضع السياسي في مشاورات إتفاق الرياض

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، سعادة السيد مايكل آرون، مستجدات الوضع السياسي في مشاورات اتفاق الرياض .

 

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وأكد الزبيدي في اللقاء الذي تم عبر الأقمار الصناعية، على موقف المجلس تجاه ضرورة معالجة الملفات التي أشارت إليها رسالة المجلس إلى الأشقاء في المملكة يوم أمس الثلاثاء الموافق 25 اغسطس 2020م، والذي جاء بعد مخاطبات عديدة موجهة للتحالف العربي بخصوص عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزاماته والاتفاقات المعلنة، مشيراً إلى الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمليات التحشيد المتتالية من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية، علاوة على عدم معالجة القضايا المتعلقة بحياة المواطنين ومعيشتهم خاصة الخدمات العامة.

 

كما أكد الزُبيدي على تمسك المجلس الانتقالي بتنفيذ إتفاق الرياض دون انتقائية، ودعمه لجهود الاشقاء في المملكة العربية ، والزام الطرف الاخر بتنفيذ ما نص عليه الاتفاق دون الانتقاص من حق الجنوبيين في العيش الكريم، وكذلك الكف عن ممارسة سياسة العقاب الجماعي على شعب الجنوب.

 

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة على موقف بلاده الداعم لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهوداً كبيرة لدعم جهود المملكة للتسريع بإيجاد حلول تسهم في العودة الى تنفيذ الاتفاق والتهيئة للعملية السياسية الشاملة

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