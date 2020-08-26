شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يدشّن تشغيل المحول الكهربائي لحقل مياه الشرب لمناطق مديريتي الحوطة وتبن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، بمدينة صَبِر بمديرية تُبَن، تشغيل المحول الكهربائي الجديد بقدرة 3 ميغا وات، و الخاص بحقل مياه الشرب النقية بمنطقة مغرس نَاجي بالمديرية، المغذي لسكان أحياء مديرية الحَوطَة و مناطق مديرية تُبَن بالمياه الجوفية.



وأشاد المحافظ تُركي ، بجهود قيادة المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن ، التي قدَّمت المحوِّل لنظيرتها بمحافظة لحج ، و ذلك للتغلب على أزمة المياه الخانقة التي عانى منها المواطنون منذ 5 أشهر جرّاء احتراق المحوِّل السابق للحقل نتيجة أضرار الأمطار .

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