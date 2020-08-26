وردنا الآن خبر هام من وزارة الخدمة المدنية

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عدن - ياسمين التهامي - ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائبي رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، مستوى تنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية بوزارة الخدمة المدنية ووحداتها.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات شرف الكحلاني، وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد، تم الوقوف على وضع وزارة الخدمة المدنية، وإصلاح منظومة إدارة الدولة كأحد مرتكزات وأهداف الرؤية الوطنية.

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كما تم استعراض تقرير وزارة الخدمة المدنية الخاص بالتحديات التي واجهت سير تنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية في إطار التقرير النصفي للوزارة، الذي تضمن مجموعة الأنشطة والمبادرات المعتمدة للوزارة في الخطة، ونسبة الإنجاز والصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض الأنشطة في المرحلة الراهنة.

وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، أن المرحلة الأولى من الرؤية مرحلة أساسية لاعتماد التخطيط الاستراتيجي القومي كمنهجية للوصول إلى الأهداف التي بنيت عليها الرؤية الوطنية.

وأوضح الجنيد أن الاهتمام بالمورد البشري وإصلاح الوضع الإداري والوظيفة العامة، هو البوابة الرئيسية لإحداث التغيير وخوض معركة البناء بإرادة قوية تضاهي إرادة الأبطال الذين يتصدون للعدوان ويقطعون يد التدخل والوصاية الخارجية.

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وأشار إلى أن مشروع الرؤية الوطنية الذي جسد شعار الشهيد الرئيس صالح الصماد “يد تحمي ويد تبني” أصبح اليوم مشروع القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومشروع الحكومة وكل اليمنيين الأحرار.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية” لقاءنا اليوم في وزارة الخدمة المدنية جهاز إدارة الموارد البشرية في جميع وحدات الخدمة العامة، هام جداً للوقوف على تسب الإنجاز والصعوبات والإشكالات للانطلاق نحو تحليل الوضع الراهن وتحديد أولويات الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية”.

وأضاف ” إن التخطيط للمرحلة الثانية 2021-2025م سيعتمد على التخطيط التشاركي مع مختلف الجهات، وإعداد خطط قطاعية وسنوية تنبثق من أهداف الرؤية الوطنية وخطتها المرحلية”.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، أن معظم الجهات والوزارات قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة الصمود والإنعاش الاقتصادي 2019-2020م، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها استمرار العدوان والحصار وشحة الإمكانيات.

وأكد الدكتور مقبولي أن الإرادة الجادة والنوايا المخلصة واستشعار المسؤولية، هي الأساس في تنفيذ البرامج والمشاريع للنهوض بالواقع ورسم آفاق المستقبل في مختلف المجالات.

وتطرق، إلى جملة من الأنشطة والإجراءات التي نفذتها بعض الجهات للارتقاء بمستوى العمل الخدمي في إطار تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.. معتبراً وزارة الخدمة المدنية قائدة التغيير المنشود وتنفيذ الرؤية في جميع القطاعات والوزارات.

وقال الدكتور مقبولي” الجميع يعمل بروح الفريق الواحد ولن نتهاون مع أي وزارة تتخلف عن قطار الرؤية والتنمية الوطنية، لأنه لا مجال للتخاذل أو التقاعس عن التنفيذ” .. مثمناً جهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بقيادة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، وما يقوم به من متابعة مستمرة لتنفيذ الرؤية في مختلف الجهات الحكومية.

فيما تطرق وزير الخدمة المدنية والتأمينات، إلى أن تشخيص الصعوبات والمعوقات يأتي في إطار الحرص على إنجاح عملية تنفيذ الرؤية الوطنية والخطط المنبثقة منها.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى لإطلاق الرؤية الوطنية وعملت على إعداد خطتها المرحلية الأولى وتسليمها للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية.

وأكد الوزير الشرجبي، انه وضمن خطة المرحلة الأولى من الرؤية بدأت الوزارة بعدد من الإصلاحات منها تصحيح كشف الراتب ونظام الموارد البشرية.

ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الرؤية، عدم وجود موازنات مرصودة لتنفيذ المبادرات والأنشطة، بالإضافة إلى حالة الالتباس وتعدد النماذج التي تلقتها الوحدة الفنية بالوزارة.

هذا وكان رئيسا الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات، قد قدما شرحاً حول إلى آلية العمل والمشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة والمؤسسة، لتعزيز العمل المؤسسي كهدف من أهداف الرؤية الوطنية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء رئيس الفريق الفني للوحدة التنفيذية شكري عبدالمولى، ووكيل الوزارة لقطاع المعلومات محمد شرف، ووكيل قطاع الموارد البشرية على الكبسي، ومن وحدة التقييم والمتابعة بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية عبد الرحمن الأنسي وأسامة العنتري.