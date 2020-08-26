‏الارياني يدين تفجير عناصر القاعدة المركز الصحي بمديرية الصومعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الاعلام معمر الارياني واستنكر بأشد العبارات قيام عناصر تنظيم القاعدة "الارهابي" بتفجير مبنى المركز الصحي الذي يقدم خدماته الطبية لعشرات الآلاف من ابناء مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء من النساء والأطفال والشيوخ، بعد 11 يوم من جريمة إعدام طبيب الأسنان في المركز مظهر اليوسفي بشكل وحشي.



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‏وأضاف وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان قيام تنظيم القاعدة الارهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والاحزاب السياسية والعسكريين والمشائخ، تؤكد حقيقة ان ‎الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".

‏واضاف الارياني "ان مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تختلفان في الايدلوجيا العقائدية ويتفقان في الهدف والاسلوب، من ارساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة، وتجنيد الاطفال، وارتكاب الجرائم والانتهاكات، وتكفير من يختلف معهم، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المصالح الدولية".