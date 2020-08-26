التوقيع على اتفاقيتين لرفع مستوى الصحة للعاملين بصندوق النظافة وتأهيل منظمات المجتمع المدني بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء ومكتب جودة للاستشارات والدراسات الادارية وتمويل مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية لتدريب وتأهيل منظمات المجتمع المدني المهتمة في تنمية المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته بوادي حضرموت والصحراء.



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وقّع المذكرة التي عمدها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي عن جانب الطرف الأول مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المدير العام الدكتور عبدالله رمضان باجهام، وعن جانب الطرف الثاني مكتب جودة للاستشارات والدراسات الادارية رئيس المكتب المهندس محمد حسين باحشوان.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين صندوق النظافة والتحسين ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء لرفع مستوى الصحة والسلامة المهنية في البيئة المهنية للعاملين بصندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء .

وتضمنت الاتفاقية التي عمدها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، عن جانب الطرف الأول صندوق النظافة والتحسين المدير العام المهندس عمر صالح سليم، وعن جانب الطرف الثاني مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المدير العام الدكتور عبدالله باجهام، التي سيتم تنفيذها على مدى عامين تنفيذ وتحسين وتعزيز مستوى الصحة العامة والسلامة المهنية للعاملين في الصندوق من خلال الأنشطة والفعاليات التي سينفذها مركز الصحة والسلامة المهنية .