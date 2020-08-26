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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة مأرب يطلع على اوضاع النازحين في مخيمي الست وبطحاء الميل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، على اوضاع مخيمي الست وبطحاء الميل المستحدثين مؤخرا شمال عاصمة المحافظة، للنازحين من ابناء مجزر ومحافظة الجوف، والاحتياجات الاساسية العاجلة والطارئة للمخيمين والاسر النازحة خصوصاً في المأوى والغذاء والماء، والصرف الصحي.
ووجه الوكيل مفتاح خلال الزيارة ،الوحدة التنفيذية بسرعة تسيير صهاريج المياه للمخيمين على نفقة السلطة المحلية كحل عاجل لتغطية احتياجات الاسر النازحة من المياه النقية الصالحة للشرب في ظل تأخر التدخلات الفعلية الفاعلة للمنظمات الانسانية.
واكد الدكتور مفتاح خلال لقائه ومعه مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثني، وممثلين عن مكتبي المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بمأرب، عددا من النازحين بالمخيم بان السلطة المحلية ستقدم كل ما يمكن تقديمه للاسر النازحة بما يحفظ لها كرامتها وحياتها، وستقوم بالتواصل الفعال مع شركاء العمل الانساني من اجل تغطية الاحتياجات الاساسية.
وشدد الوكيل مفتاح ،على كتلة الايواء ضمن شركاء العمل الانساني بضرورة الالتزام بالمواصفات الجيدة لخيام المأوى المقدمة للنازحين والتي تقيهم حرارة الشمس والرياح والامطار، وتحفظ لهم خصوصيتهم وكرامتهم.
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