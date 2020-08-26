ورد للتو : هذا ما حدث قبل قليل في العاصمة صنعاء والسلطات تطلق تحذيراً هاماً وعاجلاً للمواطنين وتتوقع المزيد (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمةُ صنعاءُ منذُ ما بعد العصر إلى وقتِ المغرب من اليوم الأربعاء، هطولَ أمطار متوسطة إلى غزيرة، نجم عنها تدفُّق للسيول وعرقلة حركة السير في الشوارع بعدد من مناطق العاصمة.
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وتدفقت السيول بشكل كثيف ترافقاً مع الأمطار التي شهدتها صنعاء كما حصل خلال الأسابيع الماضية، حيث تجمعت في منطقة السائلة أحد الطرق الرئيسة في العاصمة صنعاء، سيول متدفقة بشكل كبير شلت معها حركة السير تماماً، وسط تحذيرات للسائقين من دخولها.
ونبه عددٌ من الفلكيون وخبراء في الفيزياء المواطنين أخذ الحيطة والحذر من احتمال أن يصل حجم السيل في سائلة صنعاء إلى ثلاثة أضعاف ما تستوعبه ما قد يعرض البيوت القريبة من السائلة لجرف السيول.
وطالب الفلكيون سكان المنازل القريبة من سائلة صنعاء أخذ الحيطة والحذر والبحث عن بدائل للسكن وإخلاء المنازل حال وصل منسوب السيل إلى مستوى إضعاف ما تستوعبه السائلة تفاديا لجرف للبيوت والمنازل المطلة على سائلة صنعاء.
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