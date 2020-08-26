شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | لواء عسكري من حراس الجمهورية التابع لطارق عفاش يصل اليوم إلى مأرب للقتال في صفوف الحوثيين من اجل اقتحامها. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن دفع مليشيا الحوثي بكتائب قتالية مكونة من المنشقين عن قوات حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح في الساحل الغربي للمشاركة في المعارك الدائرة على مشارف مدينة مأرب شرقي اليمن . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وذكرت المصادر أن لواء عسكري جديد من المنشقين ممن تلقوا تدريبهم في الساحل العربي بإشراف من طارق وتمويل إماراتي مباشر بالمال والسلاح وصلوا اليوم إلى تخوم مارب للمشاركة في ما أسموها معارك اقتحام مدينة مأرب . وبحسب المصادر فإن أفراد لواء المنشقين الذي أطلقت عليه المليشيا اسم لواء ” الفاتحين ” خضعوا لدورات ثقافية مكثفة فور وصولهم إلى العاصمة صنعاء وتقلوا تدريبات قتالية عاليه على الاقتحامات وحرب المدن والشوارع من قبل ضباط في الحرس الثوري الايراني قبل أن تقوم المليشيا بتجهيزهم والدفع بهم إلى تخوم مدينة مأرب تمهيدا لعملية اجتياح المدنية . وبينت المصادر ذاتها بأن قوات لواء المنشقين تعد من أخطر العناصر القتالية حيث تضم كتيبة لقوات النخبة والقناصين وكتيبة متخصصة في الاقتحامات وحرب الشوارع تم تجهيزها لاقتحام مدنية مأرب .

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