شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : مصرع 3 من أخطر القادة العسكرية والاستخباراتية في مأرب (اسماء وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسفرت المعارك الضارية التي شهدتها جبهة المخدرة خلال الساعات الماضية، عن مصرع ثلاثة من القيادات العسكرية والاسخباراتية الخطيرة، في مليشيا الحوثي، مع عدد من مرافقيهم شمال غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر قبلية، ان مواجهات عنيفة دارت بين قوات القبائل ومليشيا التمرد، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز المدعو " محمد حسين عبدالله الحمران" والمكنى بـ"أبو عادل" مع القيادي المدعو "حسن صالح الكليبي" والعقيد الحوثي "بشير محمد علي سريع".

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements



وأكدت المصادر أن القادة الذي لقوا مصرعهم جميعهم من قيادات الصف الاول للمليشيا في جبهة المخدرة.



كما أن القيادي المدعو محمد حسين عبدالله الحمران، يشغل منصب أركان حرب كتيبة الأمن والحماية بهيئة الاستخبارات العسكرية لدى المليشيات وفقا للمصادر ذاتها.



وتشهد جبهة المخدرة الواقعة غرب مأرب، منذ صباح الاربعاء، مواجهات عنيفة بعد هجوم المليشيات التي تكبدت خسائر فادحة بالعتاد والارواح، بنيران القبائل اليمنية.