شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : قوات صنعاء تعلن السيطره ناريا على مدينة مأرب وتتأهب لاقتحامها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن دفع مليشيا الحوثي بكتائب قتالية مكونة من المنشقين عن قوات حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح في الساحل الغربي للمشاركة في المعارك الدائرة على مشارف مدينة مأرب شرقي اليمن .

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وذكرت المصادر أن لواء عسكري جديد من المنشقين ممن تلقوا تدريبهم في الساحل العربي بإشراف من طارق وتمويل إماراتي مباشر بالمال والسلاح وصلوا اليوم إلى تخوم مارب للمشاركة في ما أسموها معارك اقتحام مدينة مأرب .

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وبحسب المصادر فإن أفراد لواء المنشقين الذي أطلقت عليه المليشيا اسم لواء ” الفاتحين ” خضعوا لدورات ثقافية مكثفة فور وصولهم إلى العاصمة صنعاء وتقلوا تدريبات قتالية عاليه على الاقتحامات وحرب المدن والشوارع من قبل ضباط في الحرس الثوري الايراني قبل أن تقوم المليشيا بتجهيزهم والدفع بهم إلى تخوم مدينة مأرب تمهيدا لعملية اجتياح المدنية .

وبينت المصادر ذاتها بأن قوات لواء المنشقين تعد من أخطر العناصر القتالية حيث تضم كتيبة لقوات النخبة والقناصين وكتيبة متخصصة في الاقتحامات وحرب الشوارع تم تجهيزها لاقتحام مدنية مأرب .

واعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الاربعاء سيطرتها النارية على مدنية مأرب بعد أن ضيقت عليها الخناق من ثلاثة محاور وكثفت من عملياتها الهجومية صوب المدينة أخر معاقل الشرعية في الشمال .

وقالت مصادر عسكرية في قوات الحوثي إن احتدام المعارك الضارية والأحداث العسكرية المتسارعة، اليوم الاربعاء، اسفرت إلى وضع مدينة مأرب، تحت السيطرة النارية لقوات لمقاتلي الجماعة الحوثية ، التي باتت تزحف باتجاه المدينة من جهات الشمال والغرب والجنوب.