شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات السعودية تقتحم الحدود العُمانية بقوة كبيرة وطائرات "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت القوات السعودية في محافظة المهرة شرق اليمن، اليوم الأربعاء، منفذ شحن الحدوديَّ مع سلطنة عمان.

وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية ومعها مليشيا مسلحة تابعة لَها اقتحمت المنفذ مستخدمة مدرعات وعشرات الأطقم وبمشاركة طيران الأباتشي.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

وذكرت المصادر أن ست مدرعات سعودية شاركت بالهجوم، بالإضافة إلى ثلاث طائرات أباتشي ونحو 20 طقما عسكريا من المليشيات الموالية للرياض، مشيرة إلى أن طيران الأباتشي حلق بكثافة منذ صباح اليوم.

وأشارت إلى أن القواتِ السعودية والمليشيات التابعة لها تَمركَزَت داخلَ المنفذِ، وذلكَ بعدَ أيامٍ من حَمَلاتٍ عسكريةٍ سَعَت السعوديةُ من خلالِها للسيطرةِ على المنفذِ.

Advertisements



والسبت، منع مسلحون قبليون قوات سعودية من الوصول إلى منفذ شحن، وأجبروها على العودة إلى معسكر في مديرية حات.

والأحد، اندلعت اشتباكات محدودة بين قوات سعودية ومسلحين قبليين في محافظة المهرة، مما أدى إلى إعطاب مدرعة سعودية.

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية إلى المهرة، في إطار تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، بحسب التحالف العربي، بقيادة الرياض، في اليمن.

ويتهم يمنيون السعودية بامتلاك أجندة مصالح خاصة وخفية في اليمن، بينما تقول الرياض إن هدفها هو دعم السلطة الشرعية، وإنهاء "الانقلاب الحوثي"، واستعادة الدولة اليمنية.

وتمتلك المهرة أطول شريط ساحلي في اليمن بـ560 كم مطل على بحر العرب، ويوجد بالمحافظة مطار الغيضة الدولي، ومنفذين بريين مع سلطنة عمان، هما "صرفيت" و"شحن"، إضافة إلى ميناء نشطون البحري.



