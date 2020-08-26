شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتخذ قرارا جديدا و صارما هو الأول من نوعه وغرامة مالية كبيرة لمن يخالفه! .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا هو الاول من نوعه يقضي بتغريم قائد السيارة 500 ريال سعودي في حالة ترك طفله وحيدا داخل سيارته دون مرافق راشد.

وذكر المرور السعودي، بحسابه على "تويتر"، الاثنين، أن ترك الأطفال في السيارة بمفردهم يعد مخالفة مرورية، مشيرا إلى أن الغرامة ستتراوح بين 300 إلى 500 ريال، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المرور السعودي حذر من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية وردت في جدول المخالفات ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال".

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وقال بيان المرور السعودي في منشور التحذير: "أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم دون مرافق، مجددا تذكيره للناس بأن استخدام الطفل أو الراكب بالمقعد الخلفي في المركبة، للجوال، لا يعد مخالفة.

وأضاف: "لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال".

المصدر: مارب برس