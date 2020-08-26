شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث باسم الانتقالي : يكشف سبب تعليق مشاورات الرياض من المجلس والجهات المعرقلة للاتفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادعى نزار هيثم المتحدث باسم مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، إن الجهات التي يعنيها المجلس في بيانه ويصفها بالمعطلة لاتفاق الرياض هي جهات مهمة في تحالف الشرعية اليمنية ، مثل حزب الإصلاح وكذلك نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبد الله العليمي واليدومي والآنسي وغيرهم ممن هم لصيقو الصلة بالرئيس هادي.

ووفقا لـراديو سبوتنيك ادعى أن هذه المنظومة لا تستهدف فقط إفشال التحالف في المناطق الشمالية ومن ثم تحرير صنعاء ، وإنما أيضا استعداء التحالف العربي وأيضا محاولة إقصاء الشريك الأساسي وهم الجنوبيون الذين انتصروا في المعارك السابقة.

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وأضاف نزار هيثم: إننا ننتظر موقفا من السعودية التي نعلم أنها لا تدخر جهدا لإحلال السلام، ولكن هذه الأطراف تعيق المملكة وتعيق أي جهد آخر، لافتا إلى أن تعليق المشاركة من جانبنا في اتفاق الرياض رسالة للجميع بضرورة أن تكون هناك خطوات جادة من قبل التحالف العربي تجاه الممارسات التي يقودها ما أسماه بجناح الإخوان المسلمين في الشرعية.

وعن الوضع في الأرض قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن هناك جبهات قتالية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وميليشياته في أبين، محاولة للدخول إلى صنعاء من أبين، مشيرا إلى أن القوات الجنوبية على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرض الجنوب حسب تعبيره.

وكان مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أعلن أنه علق مشاركته في المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم اتفاق الرياض.

وقال المجلس في بيان إنه وجه رسالة رسمية بهذا الأمر إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية.