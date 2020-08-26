شكرا لمتابعة خبر عن تزامنا مع الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر ...مصادر تتحدث عن قيام طارق عفاش بنشر خلاياه في عدد من المديريات تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن إعداد خلايا نائمة تابعة لطارق عفاش ، في عدد من المديريات بمحافظة تعز ، تزامنا مع دعوة مؤتمر تعز لإحياء الذكرى 38للتأسيس. وقالت المصادر أن فصائل ومليشيا الإمارات في المخا يحاولون استغلال المناسبة لإدخال عدد من العناصر التخريبية الى المناطق الجنوبية لمحافظة تعز. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأشارت المصادر الى أن اهداف تلك العناصر الإنتشار في منازل موالية لطارق عفاش والإستعداد للتوجيهات لإشعالها من الداخل . ودعا مؤتمر تعز انصاره في المحافظة الى الإحتفاء والمشاركة يوم غدا الخميس بالذكرى 38لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

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