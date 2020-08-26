شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أول ظهور ميداني للواء الشمساني بعد اقتحام الشرطة العسكرية و مسلحين لمنزل قيادي في اللواء 35 مدرع بمدينة تعز (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد قائد اللواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني ، اليوم الاربعاء ، في أول ظهور ميداني له بعد تسلم مهامه رسميا ، جرحى اللواء ، بمستشفى البريهي بمدينة تعز.

يأتي ذلك، بعد أن داهم مسلحون ، اليوم ، منزل القيادي في اللواء 35 مدرع ، العقيد فؤاد الشدادي ، بمديرية المعافر جنوبي المحافظة ، وفقا لمصادر محلية.

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وذكرت المصادر أن أطقم من الشرطة العسكرية ومسلحون داهموا ، صباح اليوم ، عزلة الجبزية ، واقتحموا منزلي العقيد فؤاد الشدادي ، وشقيقه حامد ، ومنزل أحد أقاربه ، وروعوا الأطفال والنساء ، و قاموا بعملية تفتيش دقيقة للمنازل التي اقتحموها.

وتأتي عملية اقتحام منزل العقيد الشدادي ، بعد أيام من اقتحام منزل رئيس عمليات اللواء 35 مدرع العقيد عبدالحكيم الجبزي ، واختطاف نجله الدكتور أصيل ، واعدامه بطريقة بشعه.