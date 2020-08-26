شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين يعززون جبهات مارب بـ لواء ’’ الفاتحين ‘‘ المنشقين من قوات طارق صالح ..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن دفع جماعة الحوثي بكتائب قتالية مكونة من المنشقين عن قوات حراس الجمهورية التابعة للعميد طارق صالح ، كانت في الساحل الغربي ، للمشاركة في المعارك الدائرة على مشارف مدينة مأرب شرقي اليمن .

وذكرت المصادر أن لواء عسكري جديد من المنشقين ممن تلقوا تدريبهم في الساحل العربي بإشراف من طارق وتمويل إماراتي مباشر بالمال والسلاح وصلوا اليوم إلى تخوم مارب للمشاركة في ما أسموها معارك اقتحام مدينة مأرب .

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وبحسب المصادر فإن أفراد لواء المنشقين الذي أطلقت عليه جماعة الحوثي اسم لواء ’’ الفاتحين ‘‘ خضعوا لدورات ثقافية مكثفة فور وصولهم إلى العاصمة صنعاء وتقلوا تدريبات قتالية عاليه على الاقتحامات وحرب المدن والشوارع من قبل ضباط في الحرس الثوري الايراني قبل أن تقوم جماعة الحوثي بتجهيزهم والدفع بهم إلى تخوم مدينة مأرب تمهيدا لعملية اجتياح المدنية .

وبينت المصادر ذاتها بأن قوات لواء المنشقين تعد من أخطر العناصر القتالية حيث تضم كتيبة لقوات النخبة والقناصين وكتيبة متخصصة في الاقتحامات وحرب الشوارع تم تجهيزها لاقتحام مدنية مأرب .