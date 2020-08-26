شكرا لمتابعة خبر عن مصدر رئاسي ينفي علاقة الرئيس هادي بقرار الشمساني قائداً للواء 35 بمحافظة تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر في الرئاسة اليمنية ، صدور قرار رئاسي بتعين عبدالرحمن الشمساني قائدا للواء 35في الحجرية في تعز .

وقال المصدر إن القرار لم يوقع عليه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، فيما خرج من مكتب نائبه الجنرال علي محسن الأحمر.

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وأشارت المصادر الى أن الرئيس عبدربه منصور ، تلفظ قبل يومين عقب إقتحام قائد محور تعز بأن الشمساني لم يتم تعيينه قائدا للواء ، مطالبا بالتحقيق في من أدرج اسمه ضمن القرار الرئاسي.

‏وأكد المصدر أن الرئيس كان قد رفض تعيينه بعد أن رشحه مكتب الجنرال الأحمر ، مشيرا الى أن الرئيس كان يريد تعيين العميد عبد الحكيم الجبزي وليس الشمساني .

وكان قيادة محور تعز الموالية لحزب الإصلاح قد نفذت هجوم عنيف على مواقع اللواء 35بهدف تنصيب الشمساني قائدا للواء ،لتتمكن من بسط سيطرتها على المناطق الجنوبية .