شكرا لمتابعة خبر عن قصف وقذائف واشتباكات.. آخر التطورات العسكرية في أبين بعد تعليق الانتقالي مفاوضاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة، فجر اليوم الأربعاء، بين الجيش الوطني وميلشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين ، بعد ساعات على تعليق الأخير مشاركته بمفاوضات تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أعلن مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في بيان، تعليق مفاوضاته مع الحكومة اليمنية بالسعودية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين.

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وعن سبب التعليق قال المجلس إن ذلك يرجع إلى "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".

ووفقا لسكان محليين في زنجبار عاصمة أبين، فإن أصوات القذائف في المعارك الدائرة شمال وشرق زنجبار، تسمع وبشكل كبير في معظم أحياء المدينة الساحلية.

وعبر حسابهما على موقع "تويتر"، أقر مدير أمن "أبين"، أبو مشعل الكازمي التابع للشرعية والمتحدث باسم "الانتقالي" في المحافظة ذاتها، محمد النقيب، بوجود معارك، دون تفاصيل أكثر.

وتأتي تطورات تلك المعارك رغم وصول لجنة عسكرية سعودية، قبل أسبوعين، إلى عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع العسكرية، والمؤسسات التي سيطرت عليها سابقا.

كما قامت اللجنة ذاتها بعملية فصل القوات في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلن التحالف العربي اتفاقا بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، ووقف إطلاق النار بين الجانبين.