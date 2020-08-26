شكرا لمتابعة خبر عن أكاديمي سعودي يفتح النار على ”ضاحي خلفان” بشأن ”اليمن” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتح أكاديمي سعودي، النار على قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، بشأن "اليمن"

وقال الاكاديمي السعودي الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحائك، في في رد على تغريدة خلفان، أن "اليمن هي أصل العرب بغض النظر عن الحرب الدائرة".

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وأضاف: أن "اليمن هي أصل العرب والتاريخ خير شاهد و القرآن الكريم والركن اليماني و أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق من وطئ قدمه على هذه الأرض وعزتي للي منتقص نفسه ...!! "وتابع: "اقرأ يا خلفان إذا أنت غبي عن التاريخ".

وكان خلفان زعم في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، ”إن أصول العرب من نجد وليس من اليمن”؛ في تزوير واضح للتاريخ والحقائق الثابتة عن أصل العرب بل والانسانية جمعاء.وأضاف “خلفان”، ”ما يصير النبي مستعرب.. وأهل سبأ عرب.. والقرآن يقول لسيدنا محمد إنا انزلناه قرآنا عربيًا”.

وقال قائد شرطة دبي السابق، ”البعض اذا قلت له انت مش عربي اعتبرها مسبة، هذه مشكلة”. ويشن خلفان، هجومًا حادًا على اليمن واليمنيين، في سلوك متكرر، عده متابعون طريقة رخيصة للبحث عن متابعين ومتفاعلين جدد على حسابه.