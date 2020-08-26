شكرا لمتابعة خبر عن جرحى وقتلى في حادث مروري مروع بصنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بوقوع قتلى وجرحى في حادث مروري مروع بالعاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر لـ " الخليج 365 "، أن الحادث وقع بميدان السبعين، أدى الى وفاة وجرح خمسة أشخاص.

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وأشارت المصادر إلى أن دراجة نارية قطعت على سيارة مسرعة بميدان السبعين و أن سائق السيارة حاول تجنبها ليخرج الى الخط المقابل ويصطدم بسيارة أخرى، ما أدى إلى وفاة شخصين وجرح ثلاثة آخرين في حصيلة أولية.

وتسبب الحادث المروري باغلاق طريق السبعين و ازدحام مروري وخانق.وتحصد الحوادث المرورية أرواح المواطنين بشكل شبه يومي في معظم المحافظات اليمنية.