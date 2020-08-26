شكرا لمتابعة خبر عن واحدة في الضالع واخرى في لحج وثالثة في ميتم.. العثور على جثث بعض ضحايا حادثة إب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر شبان متطوعون على جثث بعض ضحايا حادثة الغرق الاليمة التي شهدتها مدينة إب امس الاول.

وقالت مصادر محلية ان متطوعين عثروا على ثلاث جثث جرفتها سيول الامطار التي شهدتها مدينة إب، حيث عثر على جثة بمنطقة ميتم التابعة لمحافظة إب واخرى في منطقة الازرقين بمحافظة لحج وثالثة في محافظة الضالع.

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وجرفت السيول سيارة المواطن فواز الشرماني امام بوابة الاستاد الرياضي وسط مدينة إب وعلى متنها امرأة (اخته) وخمسة اطفال جميهم قضوا في الحادثة فيما نجا هو.

وكان قد عثر على جثة المرأة بعد انتشال السيارة من السائلة الممتدة من مدينة اب باتجاه ميتم ومناطق الجنوب.

وافادت مصادر «الخليج 365» ان من بين من عثر عليهم حتى الان جثة الطفل الذي ظهر وهو يمد يده، فيما ما تزال جثتين مفقودتين احدها لثريا جزيلان (14عاما).

وتسببت الحادثة في حزن شديد، فيما اثارت غضبا شعبيا كبيرا بسبب تردي الوضع في المدينة وانعدام ابسط وسائل الامان وغياب كامل لدور السلطة المحلية.

وتطوع نحو 50 شابا من ابناء المدينة منذ مساء الاثنين للبحث عن ضحايا حادثة الغرق وغاب الدفاع المدني، طبقا للمصادر.