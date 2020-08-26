شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي ينقلب من الرياض وتوجيه رسالة للسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، التراجع وتعليق مفاوضاته مع الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب التوصل إلى 60% من المفاوضات حول تشكيل الحكومة.

وقال الانتقالي، في بيان له نشره في ساعات متأخرة من ليل أمس، إنه وجّه رسالة رسمية إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، مفادها تعليق مفاوضاته في الرياض.

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وعزا قراره إلى عدة أمور، منها استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل الجيش في أبين، وعدم التزامه بوقف إطلاق النار، بحسب قوله.

وأضاف أن تعليق المفاوضات يأتي أيضا بسبب عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المرتبات، وتسوية أوضاع المتقاعدين.

وكان التحالف قد أعلن اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض أواخر يونيو (حزيران) الماضي، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن "الإدارة الذاتية"، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.