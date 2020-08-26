وردنا الان : حدث في مأرب هو الأول بالمحافظة والعرادة يدشن الافتتاح الرسمي

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عدن - ياسمين التهامي - افتتح محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة، كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة اقليم سبأ الحكومية، كأول كلية للطب بالمحافظة.
ودشن المحافظ العرادة ومعه رئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد القدسي، الثلاثاء "امتحانات القبول للدفعة الأولى من طلاب كلية الطب في الجامعة والتي يتنافس فيها 786 طالبا على 50 مقعدا".
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وعبر المحافظ العرادة عن "سعادته بافتتاح اول كلية للطب بمحافظة مارب، والتي تعتبر خطوة متقدمة في الاتجاه العلمي المطلوب" متمنياً أن "تكون جامعة اقليم سبأ والكليات التي تضمها نقلة نوعية للمحافظة والمحافظات المجاورة وأن تكون كلية الطب رافداً اساسياً، في المجال العلمي والتعليمي والأكاديمي".
وثمن العرادة "الجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة وعمداء الكليات وكافة العاملين في الجامعة من أجل إنشاء وتطوير الجامعة وتحقيق خطوات نوعية ممتازة نحو الريادة في فترة زمنية قصيرة".
وسيَعقُب تدشين القبول بكلية الطب القبول في بقية كليات الجامعة لعدد 2150 طالباً"، وفقاً للدكتور القدسي، الذي توقع أن يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للجامعة خلال العام الدارسي ( ٢٠٢٠-٢٠٢١م ) الى 14 الف طالب.
وتعد كلية الطب سادس كلية تفتتح في الجامعة التي تأسست في العام 2006 ككلية للتربية والآداب والعلوم تابعة لجامعة صنعاء، لتتحول في العام 2016 إلى جامعة مستقلة.
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