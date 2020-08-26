شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 26/آب/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة.

Advertisements وقال مصدر محلي إن تحركات للمليشيا في مديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأشارت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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