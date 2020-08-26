شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ورد الان اقتحام منزل الرئيس السابق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة عدن، جنوبي اليمن، الاربعاء، مواجهات جديدة في إطار مساعي الانتقالي تطهير المدينة من المناهضين للإمارات.

واندلعت المواجهات في حي السعادة بخور مكسر اثر محاولة الحزام الامني اقتحام منزل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض والخاضع حاليا لحماية فصيل يتبع هادي بقيادة سليمان الزامكي.

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وافادت المصادر بإصابة 4 مسلحين من طرفي الصراع قبل انسحاب الحملة الأمنية للانتقالي.

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و الزامكي يعد ابرز قادة فصائل هادي ويشرف حاليا على مجاميع لهادي في ابين تحت مسمى “لواء الحماية الرئاسية الثالث”.

وتأتي حملة الانتقالي على منزل البيض في إطار حملة بدأها قبل ايام ضد الفصائل الجنوبية وابرزها تيار العمالقة المناهض للإمارات، حيث كشفت الناشطة الحقوقية هدى الصراري عن اعتقال 5 من قادة العمالقة السلفية في عملية اقتحام ومداهمة لمنازلهم في عدن ولحج واقتيادهم إلى معسكر الجلاء وسط غموض يكتنف مصيرهم.

وتشير الحملة إلى أن الانتقالي الذي كان يتوقع بدء تنفيذه للشق العسكري من اتفاق الرياض والذي يتضمن اخراج فصائله من عدن يحاول تقليل المخاطر المحدقة من امكانية نقل هادي للصراع إلى عدن استعدادا لمعركة واسعة قد تمتد إلى شبوة خصوصا بعد اعلانه تعليق المفاوضات في اتفاق الرياض.

وتوقعت المصادر ان تشهد عدن المزيد من المعارك خلال الايام المقبلة نظرا لتعدد الفصائل المحسوبة على هادي والاصلاح واطراف اخرى مناوئة للانتقالي بما فيها الحراك الجنوبي الذي كان البيض ابرز رموزه.