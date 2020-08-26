شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : حدث خطير يغلق ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عصر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد ميدانُ السبعين في العاصمة صنعاء حادث مروري مروع , عصر الاربعاء , أدى الى وفاة وجرح خمسة اشخاص . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال شهود عيان ان دراجة نارية قطعت على سيارة في ميدان السبعين وان سائق السيارة حول تجنبها ليخرج الى الخط المقابل ويصطدم بسيارة أخرى , ما أدى الى مقتل شخصين وجرح اخرين . واضافوا ان الحادث المروري ادى الى اغلاق طريق السبعين وازدحام مروري وخانق .

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