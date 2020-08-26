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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجيدي: أكثر من 3544 مواطناً مخفيون قسراً في سجون مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد مسؤول حكومي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تخفي قسرياً في سجونها أكثر من 3544 مواطناً يمنياً.
ونقلت قناة "الحدث" عن وكيل وزارة العدل اليمنية، فيصل المجيدي قوله، إن عدد حالات الإخفاء القسري التي تم توثيقها وتقديم ملفاتها لمجلس حقوق الإنسان، بلغت 3544 حالة، منها 72 طفلا و17 امرأة، منوهاً إلى أن الأعداد الحقيقية للمخفيين قسرياً هي أعلى من هذا الرقم بكثير.
وطالب المسؤول اليمني، أسر الضحايا بتقديم بلاغات إلى النيابة لمحاكمة الجناة وعلى رأسهم زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، باعتبار هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
واتهم المجيدي، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بالالتفاف على حقوق المخفيين قسراً كملف حقوقي إنساني، ومحاولة تسويقه بأنه ملف سياسي، مبدياً امتعاضه من المنظمات الدولية التي تتوافق مع التوجه الأممي في هذا السياق
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