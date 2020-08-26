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بن بريك: علاقتنا بالسعودية متينة جدا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

بن بريك: علاقتنا بالسعودية متينة جدا

متابعات_ الخليج 365

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إن علاقتهم بالسعودية متينة وجيدة.

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وكتب، عبر حسابه على تويتر: علاقتنا بالسعودية متينة جدا، وكل من يمثل شخصيات ومؤسسات علاقتنا بهم متينة جدا، وأي تجاوز أو خطأ في حق السعودية ومن يمثلها من قبل ناشطين جنوبيين فهو لايمثل غير نفسه ولاعلاقة مطلقا للانتقالي بهذه الإساءات.

 

وختم بالقول: من يحترم القيادة الجنوبية عليه أن يحافظ على موقفها من الحلفاء

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