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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عزيز: القوات المسلحة ماضية في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، إن القوات المسلحة ومن خلفها شرفاء اليمن الأحرار ماضون في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبين خلال استقباله عدد من خريجي القوات المسلحة من دولة روسيا الصديقة، أن قوات الجيش تخوض أقدس معركة في تاريخ اليمن من أجل أمن واستقرار وهويّة اليمن ضد أبشع حركة عنصرية إرهابية مدعومة من إيران.
ولفت الفريق بن عزيز إلى أن هذه المعركة معركة الجميع ضد الأطماع الفارسية في اليمن والمنطقة وضد كل من يريد الإضرار باليمن واستقراره والإضرار بالمصالح الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وهنأ رئيس الأركان، في كلمته، الطلاب الخريجين بهذه المناسبة، مؤكدا أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ستعملان على استيعاب الجميع كلاً بحسب تخصصه.
وثمن الفريق بن عزيز دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقومون به من جهود كبيرة في إسناد قوات الجيش في مختلف الجبهات
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