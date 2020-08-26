شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العطاس ينفي تصريحاته المنسوبه إليه حول هجومه على الإمارات والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفي السكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء السابق مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس التصريحات التي تم تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان تصريح صحفي حول مايجري في محافظات شبوه وابين وعدن وبقية محافظات الجمهورية لعدد من الصحفيين بالعاصمة السعودية الرياض.



وأكد أن هذه التصريحات المسربة غير صحيحة وما تناولته من هجوم علي دولة الامارات والمملكة العربية السعودية و المجلس الانتقالي وكافة القوي السياسية لا يمت للحقيقة بصلة ويعبر عن تقديرة لكل الجهود الذي تبدلة كل القوى السياسية كمايثمن الجهود الذي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والله من ورا القصد.

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