شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وسط تحذيرات لملاك المنازل الشعبية.. هذا مايحدث الان في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد في هذه الاثناء احياء في العاصمة صنعاء أمطار غزيرة وسط تحذيرات لملاك المنازل الشعبية. وتهطل أمطار غزيرة على صنعاء الان بغزارة بعد ايام من توقف الامطار. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وحذر مصدر محلي بأمانة العاصمة عبر"كريتر سكاي " ملاك المنازل الشعبية من مغبة البقاء فيها. ونبه ملاكها اخذ الاحتياط اللازم عبر تحصين منازلهم من الانهيار بسبب الامطار الغزيرة. وطالبهم بالقول نتمنى ان اصحاب البيوت الشعبية عززوا اسطح منازلهم في الايام السابقة بالطرابيل وما شابهها.

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