شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : خبير دولي يوضح هذه هي القوة القاتلة في السيول و كيف تعمل و يدعو الجميع الى معرفتها لتجنب خطرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثرة الحوادث الخاصة بجرف السيول للسيارات و ذهب ضحيتها الكثير من الارواح و الممتلكات خلال الايام الماضية و بهذا الخصوص أوضح الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية "الفلكي عدنان الشوافي" مطلع الشهر الجاري اغسطس 2020 لأخبار الساعة تفاصيل تلك القوة و حذر من مخاطرها ويقول ((لاحظنا الكثير من حوادث غرق جرف السيارات و الشاحنات في مجاري السيول خلال الايام الماضية هناك من داهمته السيول و لم يكون بيد المواطن حيلة ولكن ليس جميعهم لأن هناك من حاول المغامرة وسط السيول متجاهلا قوة الطفو هذة الظاهرة ذهب ضحيتها الكثير من الارواح والسيارات سواء في اليمن في الايام الماضية او من سابق وفي العديد من الدول الاخرى.



قوة الطفو هي ظاهرة تحرك الأجسام في الموائع (السوائل والغازات) إلى الأعلى إذا كان محيطها أعلى كثافة منها، ولتوضيحها بطريقة شعبية/تقليدية، اذا كان لديك سيارة وزنها 2 طن يجب ان تعرف ان معظم السيارات سعتها اكثر من 5 متر مكعب هواء لذلك بمجرد ان يغمر السيل أقل من منتصف السيارة يصبح وزنها صفر (تطفو فوق الماء) ويجرفها السيل مثل علبه فول فارغة.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed



علما بان السيول لا تنتظر السيارة حتى تطفو لتجرفها لان هناك عدة قوى فيزيائية أخرى بجانب قوة الطفو مثل زخم ارتطام السيل بالسيارة ما يجعلها أحيانا تنقلب قبل ان تطفو، نتمنى من الجميع ان يدرك أن هذة القوى الجبارة موجوة في السيول، ولا يغتر البعض بأنه يقتني سيارة جديدة و مكتمة و تجيد التفحيطة و التخميسة فإننا نؤكد كلما كانت السيارة جديدة و مكتمة تصبح أسهل لتسيطر عليها قوة الطفو لذلك يتم تكتيم السفن بعناية شديدة لتسيطر عليها قوة الطفو و تتحمل عشرات الآلاف من الاطنان و لا تغرق في الماء.

كما نشير الى ان السيول بنفس الطريقة و بنقس القوى تتعامل مع الجسم البشري و تصبح قاتلة))



وكان الفلكي عدنان الشوافي قد حذر و بشدة من المغامرة في السيول.

