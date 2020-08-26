شكرا لقرائتكم خبر عن اخر اسعار صرف الريال المني مقابل الدولار الامريكي والسعودي في صنعاء وعدن مساء الأربعاء – 26/8/2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مرحباً بكم متابعي شبكة يمن ماكس الإخبارية في كل مكان وننشر لكم في السطور التالية اخر تحديث لأسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن وحضرموت مساء الأربعاء – 26/8/2020 ، وقد قارب سعر الدولار الواحد في حضرموت من الـ 800 ريال. اسعار صرف الدولار الأمريكي في صنعاء وعدن وحضرموت الأربعاء – 26/08/2020

اسعار صرف الدولار صنعاء 26 اغسطس 2020 . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed شراء = 600 ريال

بيع = 604 ريال



اسعار صرف الدولار عدن 26 اغسطس 2020

شراء = 789 ريال

بيع = 795 ريال Advertisements اسعار صرف الدولار حضرموت 26 اغسطس 2020

شراء = 780 ريال

بيع = 784 ريال اسعار صرف الريال السعودي في صنعاء وعدن وحضرموت الأربعاء – 26/08/2020

اسعار صرف الريال السعودي صنعاء 26 اغسطس

شراء = 158.4 ريال

بيع = 158.7 ريال اسعار صرف الريال السعودي عدن 26 اغسطس

شراء = 207.5 ريال

بيع = 208.4 ريال اسعار صرف الريال السعودي حضرموت 26 اغسطس

شراء = 205 ريال

بيع = 205.7 ريال أسعار الصرف غير ثابتة

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