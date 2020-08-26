شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... ضربة موجعة للحوثي.. مصرع قيادي حوثي كبير يشغل منصب بهيئة الاستخبارات العسكرية” اسم +صورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saedشف الجيش الوطني، عن مصرع قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية، شمالي غرب محافظة مأرب، شرقي البلاد. واكد مصدر عسكري ميداني مصرع ما يسمى بأركان حرب كتيبة الأمن والحماية بهيئة الاستخبارات العسكرية، المدعو محمد حسين عبدالله الحمران المكنى" أبو عادل"، برفقة المدعو حسن صالح صالح الكليبي،المكنى" ابو حسان" في مأرب. وبحسب المصدر فإن مقتل القياديين الحوثيين جاء خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب. ونجح الجيش الوطني والقبائل بجبهات مأرب والجوف في استنزاف الحوثي وجره الى صحراء مفتوحة تكبد فيها خسائر مهولة وضربات موجعة لم يتعرض لها من قبل.

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