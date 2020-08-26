عاجل: شاهد ماذا يحدث بالعاصمة صنعاء الان وتحذير هام للمواطنين

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عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء في هذه الأثناء هطول أمطار رعدية تركز هطولها الغزير على الأجزاء الجنوبية للمدينة.
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وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن أمطاراً غزيرة غمرت العاصمة صنعاء وضواحيها، مصحوبة برياح وعواصف رعدية.
وكان المركز الوطني للأرصاد حذر في وقت سباق المواطنين من التواجد في ممرات السيول والمصبات المائية أوالعبور منها حفاظاً على سلامتهم
وتسببت السيول الجارفة الناتجة عن أمطار الخريف الغزيرة خلال الأسابيع الماضية بوفاة 172 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات، بحسب مصادر رسمية .
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