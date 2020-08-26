شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يبحث سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وقف إطلاق النار باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، مباحثات مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن، تناولت ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية.

وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، إن غريفيث “عقد الأربعاء اجتماعاً افتراضياً مع سفراء دول مجموعة الخمس باليمن (‎الصين، و‎فرنسا، و‎روسيا، و‎المملكة المتحدة، و‎الولايات المتحدة”.

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وقال غريفيث إن “التضامن والدعم المستمر الذي يبديه المجتمع الدولي لعملية السلام في اليمن أمر بالغ الأهمية.”

وناقش اللقاء المحادثات مع الأطراف اليمنية حول وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية، وفق المصدر نفسه.

تأتي هذه المحادثات في ظل استمرار اشتعال المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، ما ما يشكل عقبة أمام الجهود الأممية الدبلوماسية.

كما تأتي بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما ينذر بتفجر الصراع ايضاً في جنوب البلاد.