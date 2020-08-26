شكرا لمتابعة خبر عن قائد عسكري كبير يروي تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني، اليوم ، تحقيق تقدم ميداني في معارك معا جماعة الحوثي، في محافظة مأرب.

ووفقاً لموقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش الوطني، اللواء الركن ناصر الذيباني، إن "القوات مسنودةَ بالمقاومة الشعبية تمكنت اليوم من تحرير واستعادة أجزاء واسعة من المواقع العسكرية في جبهة المخدرة شمالي مديرية صرواح".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ

السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

Advertisements

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكد الجيش الوطني "تلقي الحوثيين ضربات موجعة وقاسية لم يكونوا يتوقعونها أو تخطر على بالهم في كل جبهات القتال نتيجة التهور الذي قاموا به مؤخراً.

واتهم اللواء الذيباني،جماعة الحوثي بـ"جر عناصرهم إلى محارق الهلاك، في محاولة منهم تحقيق انتصار وهمي وإعلامي".

وثمن القائد العسكري "الدور الفعال والكبير الذي تقوم به مقاتلات التحالف العربي، باستهداف التعزيزات العسكرية للحوثيين المتجهة إلى جبهات القتال".

وتشهد مديرية صرواح، بين الحين والآخر معارك كر وفر بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، وتكتسب المديرية أهمية من استخدام الجماعة جبالها في استهداف مراكز قيادة القوات الحكومية في مدينة مأرب، وتمر عبرها أنابيب النفط الممتدة من حقول صافر في مأرب إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة (غربي اليمن) لتصدير النفط، فضلاً عن امتلاكها مطاراً عسكرياً.